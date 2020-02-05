Вибори у США: на першому голосуванні демократів попередньо лідирує Бутеджедж

Колишній мер з Індіани Піт Бутеджедж, за попередніми результатами, лідирує на кокусах Демократичної партії в Айові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Після опрацювання 71% результатів Піт Бутеджедж отримав 26,8% від загального числа делегатів від штату. Згідно з правилами виборів у США, на кокусах і праймеріз саме кількістю делегатів визначається, хто здобув найвищу підтримку.

Від Бутеджеджа лише трохи відстає сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс (25,2%). На третьому місці – сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Воррен (18,4%). Ексвіцепезидент США Джо Байден четвертий з 15,4%.

Результати є вкрай позитивними для 38-річного відносно маловідомого мера. Вони дають йому змогу заявити про себе на початку праймеріз і кокусів по всій країні.

Якщо Бутеджедж виграє вибори, він стане першим президентом-відкритим геєм. Бутеджедж заявляє, що відсутність у нього політичного досвіду у Вашингтоні робить його ідеальним кандидатом на тлі суперників-"старих політиків".

Нагадаємо, підрахунок голосів у Айові суттєво затримався після того, як у Демократичній партії виникли технічні проблеми і результати з дільниць не могли повідомити вчасно.

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

Детальніше про позиції кандидатів у номінанти від Демократичної партії щодо України читайте у статті: П'ять головних конкурентів Трампа: чого чекати Україні у разі зміни президента США