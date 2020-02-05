Выборы в США: на первом голосовании демократов предварительно лидирует Бутеджедж

Бывший мэр из Индианы Пит Бутеджедж, по предварительным результатам, лидирует на кокусах Демократической партии в Айове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

После обработки 71% результатов Пит Бутеджедж получил 26,8% от общего числа делегатов от штата. Согласно правилам выборов в США, на кокусах и праймериз именно количеством делегатов определяется, кто получил высшую поддержку.

От Бутеджеджа лишь немного отстает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (25,2%). На третьем месте - сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18,4%). Ексвицепезидент США Джо Байден четвертый с 15,4%.

Результаты являются крайне положительными для 38-летнего относительно малоизвестного мэра. Они дают ему возможность заявить о себе в начале праймериз и кокусов по всей стране.

Если Бутеджедж выиграет выборы, он станет первым президентом-открытым геем. Бутеджедж заявляет, что отсутствие у него политического опыта в Вашингтоне делает его идеальным кандидатом на фоне суперникив-"старых политиков".

Напомним, подсчет голосов в Айове существенно задержался после того, как в Демократической партии возникли технические проблемы и результаты с участков не могли сообщить вовремя.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Подробнее о позиции кандидатов в номинанты от Демократической партии по Украине читайте в статье: Пять главных конкурентов Трампа: чего ждать Украине в случае смены президента США