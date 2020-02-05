Єврокомісія на вимогу Франції підготувала нові правила розширення ЄС

Європейська комісія розробила нові правила розширення ЄС, які передбачають сильнішу вагу держав-членів у переговорах з кандидатами про вступ до блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", з документом, який повинен бути оприлюднений 5 лютого, ознайомилась RFE/RL.

У цьому документі Європейська комісія пропонує державам-членам ЄС "вносити більш систематичний внесок у процес вступу, в тому числі за допомогою моніторингу на місцях через своїх експертів, шляхом безпосередньої участі в щорічних звітах і за допомогою галузевої експертизи".

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"У держав-членів також буде можливість більш регулярно переглядати і контролювати загальний прогрес", - йдеться в проєкті документа.

Документ закликає до створення додаткових стимулів для країн-претендентів, які показують добрі результати. Серед них – збільшення фінансування, якщо країни показують прогрес у реформах, і тісніша співпраця з міжнародними фінансовими інститутами для посилення підтримки.

Якщо ж країни демонструватимуть відкат чи затримки в проведенні необхідних реформ, це може призвести до санкцій – наприклад, припинення фінансування або переговорів про вступ.

Також документ передбачає можливість нового відкриття вже закритих глав у переговорах.

Обсяг і інтенсивність фінансування ЄС можуть бути скориговані в бік зниження. Виняток – підтримка громадянського суспільства. Водночас вигоди від тіснішої інтеграції, наприклад, доступ до програм ЄС чи односторонні поступки в доступу до ринків можуть бути скасовані.

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Запропонований план держави-члени ЄС планують обговорити і затвердити на саміті в Брюсселі в березні - перед балканських самітом в Загребі, який відбудеться у травні.

У разі схвалення нова методологія буде застосовуватися до Албанії, Боснії і Герцеговині, Косова і Північної Македонії. Сербії та Чорногорії нові правила не стосуватимуться, оскільки вони вже почали переговори про вступ з Брюсселем.

Нові правила були розроблені після того, як ЄС у жовтні вкотре відмовився починати переговори з Північною Македонією та Албанією. Рушійної силою при ухваленні цього рішення була Франція, яка зажадала зміни правил розширення ЄС.

Париж стверджує, що Скоп'є і Тирана не показали достатній прогрес в проведенні реформ, не достатньо боролись з корупцією та надто слабко працювали над зміцненням верховенства права.