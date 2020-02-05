Еврокомиссия по требованию Франции подготовила новые правила расширения ЕС

Европейская комиссия разработала новые правила расширения ЕС, предусматривающих более сильный вес государств-членов в переговорах с кандидатами о вступлении в блок.

Как сообщает "Европейская правда", с документом, который должен быть обнародован 5 февраля, ознакомилась RFE/RL.

В этом документе Европейская комиссия предлагает государствам-членам ЕС "вносить более систематический вклад в процесс вступления, в том числе с помощью мониторинга на местах через своих экспертов, путем непосредственного участия в ежегодных отчетах и ​​с помощью отраслевой экспертизы".

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"У государств-членов также будет возможность более регулярно просматривать и контролировать общий прогресс", - говорится в проекте документа.

Документ призывает к созданию дополнительных стимулов для стран-претендентов, которые показывают хорошие результаты. Среди них - увеличение финансирования, если страны показывают прогресс в реформах, и тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами для усиления поддержки.

Если же страны будут демонстрировать откат или задержки в проведении необходимых реформ, это может привести к санкциям - например, прекращению финансирования или переговоров о вступлении.

Также документ предусматривает возможность нового открытия уже закрытых глав в переговорах.

Объем и интенсивность финансирования ЕС могут быть скорректированы в сторону понижения. Исключение - поддержка гражданского общества. В то же время выгоды от более тесной интеграции, например, доступ к программам ЕС или односторонние уступки в доступе к рынкам могут быть отменены.

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Предложенный план государства-члены ЕС планируют обсудить и утвердить на саммите в Брюсселе в марте - перед балканских саммитом в Загребе, который состоится в мае.

В случае одобрения новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Сербии и Черногории новые правила не коснутся, поскольку они уже начали переговоры о вступлении с Брюсселем.

Новые правила были разработаны после того, как ЕС в октябре в очередной раз отказался начинать переговоры с Северной Македонией и Албанией. Движущей силой при принятии этого решения была Франция, которая потребовала изменения правил расширения ЕС.

Париж утверждает, что Скопье и Тирана не показали достаточный прогресс в проведении реформ, недостаточно боролись с коррупцией и слишком слабо работали над укреплением верховенства права.