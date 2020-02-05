На фоне импичмента у Трампа рекордный рейтинг от начала президентства

49% американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США - это самый высокий показатель с начала его срока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Gallup, опубликованный во вторник, 4 февраля.

В то же время 50% американцев не одобряют Трампа. 1% опрошенных не высказал свое мнение.

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Как объясняет Gullup, рейтинг Трампа вырос благодаря поддержке республиканцев и независимых избирателей. Его рейтинг одобрения среди республиканцев - 94%, это на шесть процентных пунктов больше, чем было в начале января.

Рейтинг одобрения президента США среди независимых составляет 42% - на 5 процентных пунктов больше.

Среди демократов одобрение Трампа снизилось от 10% до 7%. В Gallup отмечают, что это самая большая поляризация общества в США в истории их исследований.

Опрос был проведен 16-29 января в разгар процесса импичмента президента США, который, как ожидается, закончится оправданием Дональда Трампа. Опрос показывает, что 52% поддерживают оправдание Трампа. 46% хотят его отстранения.

Кроме импичмента, факторами роста рейтинга Трампа могли стать последние военные действия в отношении Ирана, подписание торгового соглашения с Мексикой и Канадой и удовлетворение состоянием экономики среди американцев