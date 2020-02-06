Перша реакція Трампа на провал імпічменту: "Президент довіку"

Президент США після виправдання Сенатом щодо імпічменту опублікував ролик, у якому йдеться, що він — вічний президент.

Як повідомляє "Європейська правда", ролик Трамп оприлюднив традиційно у своєму Twitter.

Відео містить дати чотирирічних термінів майбутніх президентів США: 2020, 2024, 2028 і так далі, які ведуть до напису TRUMP 4EVA – "Трамп назавжди".

Трамп також анонсував заяву щодо слухань у справі імпічменту в четвер, 6 лютого, опівдні за Вашингтоном.

У іншому твіті він атакував сенатора Мітта Ромні, який став єдиним республіканцем, що визнав Трампа винним за першою статтею імпічменту – зловживання владою. "Якби кандидат на виборах президента Мітт Ромні присвятив таку ж енергію та гнів, щоб перемогти Барака Обаму, які він лицемірно застосував до мене, він міг би перемогти на виборах", - написав Трампа. Ромні програв Бараку Обамі на виборах 2012 року.

Нагадаємо, в середу верхня палата Конгресу США завершила судовий процес проти чинного президента США Дональда Трампа, визнавши його невинним за обома статтями у процесі імпічменту.

Детальніше про наслідки процесу читайте у статті "Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США".