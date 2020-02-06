Первая реакция Трампа на провал импичмента: "Президент навеки"

Президент США после оправдания Сенатом в деле импичмента опубликовал ролик, в котором говорится, что он - вечный президент.

Как сообщает "Европейская правда", ролик Трамп обнародовал традиционно в своем Twitter.

Видео содержит даты четырехлетних сроков будущих президентов США: 2020, 2024, 2028 и так далее, которые ведут к надписи TRUMP 4EVA - "Трамп навсегда".

Трамп также анонсировал заявление о слушаниях по делу импичмента в четверг, 6 февраля, в полдень по Вашингтону.

В другом твите он атаковал сенатора Митта Ромни, который стал единственным республиканцев, кто признал Трампа виновным по первой статье импичмента - злоупотребление властью. "Если бы кандидат на выборах президента Митт Ромни посвятил такую ​​же энергию и гнев, чтобы победить Барака Обаму, которые он лицемерно применил ко мне, он мог бы победить на выборах", - написал Трамп. Ромни проиграл Бараку Обаме на выборах 2012 года.

Напомним, в среду верхняя палата Конгресса США завершила судебный процесс против действующего президента США Дональда Трампа, признав его невиновным по обеим статьям в процессе импичмента.

Подробнее о последствиях процесса читайте в статье "Импичмент, который выиграл Трамп: почему "украинский кризис" только усилил президента США".