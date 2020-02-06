Уряд Британії готується представити важливе торгове законодавство

Прем’єр Британії Борис Джонсон представить важливе торгове законодавство найближчими днями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами двох урядовців, в кінці лютого в парламент буде внесено законопроєкт про торгівлю, яким буде імплементовано існуючі торговельні угоди ЄС, які Велика Британія погодилася пролонгувати, а також заходи щодо запобігання демпінгу.

Попередній торговий законопроєкт був внесений колишньою прем'єркою Терезою Мей, але його не вдалося перетворити у закон через її відставку.

Він включав плани із захисту промисловості Британії від демпінгу з боку інших країн — імпорту дешевих товарів, вироблених за нижчими стандартами.

"Ми збираємося опрацювати це законодавство і забезпечити припинення демпінгу з таких країн, як Китай", - сказав міністр.

Раніше Велика Британія була захищена заходами торговельного захисту ЄС, більшість з яких стосується імпорту з Китаю. Брюссель збільшив тарифи на китайську сталь в 2016 році в якості антидемпінгового рішення.

"Наші правила захисту будуть значною мірою засновані на правилах ЄС, але при цьому низка заходів ЄС буде скасований, оскільки вони не застосовуються до нашої промисловості", - сказав міністр.

ЄС стурбований тим, що Британія може імпортувати дешевші і низькоякісні продукти в рамках свого нового торгового режиму у спробі підірвати єдиний ринок і стати основним конкурентом на його кордоні.