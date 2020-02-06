Правительство Британии готовится представить важное торговое законодательство

Премьер Британии Борис Джонсон представит важное торговое законодательство в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам двух чиновников, в конце февраля в парламент будет внесен законопроект о торговле, которым будут имплементированы существующие торговые соглашения ЕС, которые Великобритания согласилась пролонгировать, а также меры по предотвращению демпинга.

Предыдущий торговый законопроект был внесен бывшим премьер-министром Терезой Мэй, но его не удалось превратить в закон из-за ее отставки.

Он включал планы по защите промышленности Великобритании от демпинга со стороны других стран - импорта дешевых товаров, произведенных по более низким стандартам.

"Мы собираемся разработать это законодательство и обеспечить прекращение демпинга из таких стран, как Китай", - сказал министр.

Ранее Великобритания была защищена мерами торговой защиты ЕС, большинство из которых касается импорта из Китая. Брюссель увеличил тарифы на китайскую сталь в 2016 году в качестве антидемпингового решения.

"Наши правила защиты будут в значительной степени основаны на правилах ЕС, но при этом ряд мер ЕС будет отменен, поскольку они не применяются к нашей промышленности", - сказал министр.

ЕС обеспокоен тем, что Британия может импортировать дешевые и низкокачественные продукты в рамках своего нового торгового режима в попытке подорвать единый рынок и стать основным конкурентом на его границе.