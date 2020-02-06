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Політична криза у Німеччині: прем'єра федеральної землі вперше обрали голосами ультраправих

Четвер, 6 лютого 2020, 10:46

У Німеччині розгорається політична криза через обрання глави федеральної землі Тюрингія за допомогою голосів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Парламент Тюрингії в середу ввечері обрав прем'єр-міністром представника партії "Вільні демократи" (FDP) Томаса Кеммеріха. Він обійшов свого конкурента на один голос - 45 проти 44.

За Кеммеріха проголосували депутати від FDP, Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель і "Альтернативи для Німеччини". Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.

ХДС і соціал-демократи, які формують коаліційний уряд на федеральному рівні, вже домовилися провести кризове засідання в суботу. Деякі високопоставлені політики ХДС, в тому числі голова партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, підняли питання про нові вибори.

Крамп-Карренбауер сказала, що фракція ХДС в Тюрингії "явно діяла проти рекомендацій і вимог партії". "Я вважаю, що необхідно обговорити, чи є нові вибори найкращим виходом з цієї ситуації", - сказала вона.

Тюрингія провела місцеві вибори ще в жовтні, коли правляча Ліва партія отримала найбільшу частку голосів - 31%. Тим часом AfD більш ніж подвоїла своє представництво, посівши друге місце з 23,4% голосів. "Вільні демократи" ледь подолали прохідний бар'єр в 5%.

Кілька місяців у Тюрингії не могли сформувати коаліцію, і лише на початку цього тижня було підписано угоду між лівими, соціал-демократами і "зеленими". Очікувалося, що прем'єром Тюрингії оберуть чинного лідера Лівої партії Бодо Рамелова.

Але в третьому турі голосування AfD вирішила не підтримувати незалежного кандидата, якого вона раніше підтримувала, і віддала всі голоси за Кеммеріха, який в результаті і переміг.

Його обрання стало шоком як для політичних партій, так і для простих німців. У середу ввечері відразу в декількох містах Тюрингії, а також в Берліні, Гамбурзі та Дюссельдорфі пройшли демонстрації біля офісів "Вільних демократів". Протестувальники висловлювали невдоволення співпрацею з AfD, представники якої регулярно використовують антимігрантську і неонацистську риторику.

"Дозволяти правим екстремістам обрати вас прем'єр-міністром абсолютно безвідповідально. Всі демократи повинні протистояти AfD. Ті, хто цього не розуміють, нічого не зрозуміли з нашої історії", - написав у Twitter глава МЗС Гайко Маас.

На своїй офіційній сторінці в Twitter Ліва партія звинуватила FDP в тому, що вони вважають, що "краще правити з фашистами, ніж взагалі не правити".

Глава парламентської групи AfD в Тюрингії Бьорн Хукке, який є однією з найбільш суперечливих фігур партії і звинувачується у використанні нацистської риторики у своїх виступах, привітав перемогу Кеммеріха.

"Це результат, який не тільки буде взятий до відома в Тюрингії, а й розглядатиметься в масштабі всієї країни як сигнал і, будемо сподіватися, буде означати нове відродження німецької політики", - сказав він.

Тим часом Кеммеріх зіткнувся з критикою навіть з боку деяких членів власної партії.

"Бути обраним кимось на кшталт Хукке неприйнятно і неприпустимо для демократів", - сказала Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, депутат Бундестагу від FDP.

Кеммеріх, який був приведений до присяги після голосування, заявив парламенту Тюрингії, що планує створити широку коаліцію з ХДС, СДПН і "зеленими". Останні дві партії вже відхилили пропозицію.

Його перша промова в якості прем'єра неодноразово переривалася вигуками "лицемірство" і "шарлатан".

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