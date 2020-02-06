Політична криза у Німеччині: прем'єра федеральної землі вперше обрали голосами ультраправих

У Німеччині розгорається політична криза через обрання глави федеральної землі Тюрингія за допомогою голосів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Парламент Тюрингії в середу ввечері обрав прем'єр-міністром представника партії "Вільні демократи" (FDP) Томаса Кеммеріха. Він обійшов свого конкурента на один голос - 45 проти 44.

За Кеммеріха проголосували депутати від FDP, Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель і "Альтернативи для Німеччини". Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.

ХДС і соціал-демократи, які формують коаліційний уряд на федеральному рівні, вже домовилися провести кризове засідання в суботу. Деякі високопоставлені політики ХДС, в тому числі голова партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, підняли питання про нові вибори.

Крамп-Карренбауер сказала, що фракція ХДС в Тюрингії "явно діяла проти рекомендацій і вимог партії". "Я вважаю, що необхідно обговорити, чи є нові вибори найкращим виходом з цієї ситуації", - сказала вона.

Тюрингія провела місцеві вибори ще в жовтні, коли правляча Ліва партія отримала найбільшу частку голосів - 31%. Тим часом AfD більш ніж подвоїла своє представництво, посівши друге місце з 23,4% голосів. "Вільні демократи" ледь подолали прохідний бар'єр в 5%.

Кілька місяців у Тюрингії не могли сформувати коаліцію, і лише на початку цього тижня було підписано угоду між лівими, соціал-демократами і "зеленими". Очікувалося, що прем'єром Тюрингії оберуть чинного лідера Лівої партії Бодо Рамелова.

Але в третьому турі голосування AfD вирішила не підтримувати незалежного кандидата, якого вона раніше підтримувала, і віддала всі голоси за Кеммеріха, який в результаті і переміг.

Його обрання стало шоком як для політичних партій, так і для простих німців. У середу ввечері відразу в декількох містах Тюрингії, а також в Берліні, Гамбурзі та Дюссельдорфі пройшли демонстрації біля офісів "Вільних демократів". Протестувальники висловлювали невдоволення співпрацею з AfD, представники якої регулярно використовують антимігрантську і неонацистську риторику.

you can hear crowds of people chanting already from the friedrichstraße, droves of people arriving by the second. the protest outside the @fdp headquarters is LOUD. mood: angry. 1000s of protestors here#ThueringenWahl pic.twitter.com/46VEixnJOE — Nicholas Potter (@n1ckism) February 5, 2020

"Дозволяти правим екстремістам обрати вас прем'єр-міністром абсолютно безвідповідально. Всі демократи повинні протистояти AfD. Ті, хто цього не розуміють, нічого не зрозуміли з нашої історії", - написав у Twitter глава МЗС Гайко Маас.

Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos. Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen. Wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. #Thüringen — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 5, 2020

На своїй офіційній сторінці в Twitter Ліва партія звинуватила FDP в тому, що вони вважають, що "краще правити з фашистами, ніж взагалі не правити".

Глава парламентської групи AfD в Тюрингії Бьорн Хукке, який є однією з найбільш суперечливих фігур партії і звинувачується у використанні нацистської риторики у своїх виступах, привітав перемогу Кеммеріха.

"Це результат, який не тільки буде взятий до відома в Тюрингії, а й розглядатиметься в масштабі всієї країни як сигнал і, будемо сподіватися, буде означати нове відродження німецької політики", - сказав він.

Тим часом Кеммеріх зіткнувся з критикою навіть з боку деяких членів власної партії.

"Бути обраним кимось на кшталт Хукке неприйнятно і неприпустимо для демократів", - сказала Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, депутат Бундестагу від FDP.

Кеммеріх, який був приведений до присяги після голосування, заявив парламенту Тюрингії, що планує створити широку коаліцію з ХДС, СДПН і "зеленими". Останні дві партії вже відхилили пропозицію.

Його перша промова в якості прем'єра неодноразово переривалася вигуками "лицемірство" і "шарлатан".