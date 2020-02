Політична криза у Німеччині: прем'єра федеральної землі вперше обрали голосами ультраправих

У Німеччині розгорається політична криза через обрання глави федеральної землі Тюрингія за допомогою голосів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Парламент Тюрингії в середу ввечері обрав прем'єр-міністром представника партії "Вільні демократи" (FDP) Томаса Кеммеріха. Він обійшов свого конкурента на один голос - 45 проти 44.

За Кеммеріха проголосували депутати від FDP, Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель і "Альтернативи для Німеччини". Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.

ХДС і соціал-демократи, які формують коаліційний уряд на федеральному рівні, вже домовилися провести кризове засідання в суботу. Деякі високопоставлені політики ХДС, в тому числі голова партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, підняли питання про нові вибори.

Крамп-Карренбауер сказала, що фракція ХДС в Тюрингії "явно діяла проти рекомендацій і вимог партії". "Я вважаю, що необхідно обговорити, чи є нові вибори найкращим виходом з цієї ситуації", - сказала вона.

Тюрингія провела місцеві вибори ще в жовтні, коли правляча Ліва партія отримала найбільшу частку голосів - 31%. Тим часом AfD більш ніж подвоїла своє представництво, посівши друге місце з 23,4% голосів. "Вільні демократи" ледь подолали прохідний бар'єр в 5%.

Кілька місяців у Тюрингії не могли сформувати коаліцію, і лише на початку цього тижня було підписано угоду між лівими, соціал-демократами і "зеленими". Очікувалося, що прем'єром Тюрингії оберуть чинного лідера Лівої партії Бодо Рамелова.

Але в третьому турі голосування AfD вирішила не підтримувати незалежного кандидата, якого вона раніше підтримувала, і віддала всі голоси за Кеммеріха, який в результаті і переміг.

Його обрання стало шоком як для політичних партій, так і для простих німців. У середу ввечері відразу в декількох містах Тюрингії, а також в Берліні, Гамбурзі та Дюссельдорфі пройшли демонстрації біля офісів "Вільних демократів". Протестувальники висловлювали невдоволення співпрацею з AfD, представники якої регулярно використовують антимігрантську і неонацистську риторику.

you can hear crowds of people chanting already from the friedrichstraße, droves of people arriving by the second. the protest outside the @fdp headquarters is LOUD. mood: angry. 1000s of protestors here#ThueringenWahl pic.twitter.com/46VEixnJOE