Политический кризис в Германии: премьера федеральной земли впервые избрали голосами ультраправых

В Германии разгорается политический кризис из-за избрания главы федеральной земли Тюрингия с помощью голосов ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Парламент Тюрингии в среду вечером избрал премьер-министром представителя партии "Свободные демократы" (FDP) Томаса Кеммериха. Он обошел своего конкурента на один голос - 45 против 44.

За Кеммериха проголосовали депутаты от FDP, Христианско-демократической партии Ангелы Меркель и "Альтернативы для Германии". Это первый случай в истории Германии, когда премьер федеральной земли получил должность благодаря AfD.

ХДС и социал-демократы, которые формируют коалиционное правительство на федеральном уровне, уже договорились провести кризисное заседание в субботу. Некоторые высокопоставленные политики ХДС, в том числе председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, подняли вопрос о новых выборах.

Крамп-Карренбауэр сказала, что фракция ХДС в Тюрингии "явно действовала против рекомендаций и требований партии". "Я считаю, что необходимо обсудить, будут ли новые выборы лучшим выходом из этой ситуации", - сказала она.

Тюрингия провела местные выборы еще в октябре, когда правящая Левая партия получила наибольшую долю голосов - 31%. В то же время AfD более чем удвоила свое представительство, заняв второе место с 23,4% голосов. "Свободные демократы" едва преодолели проходной барьер в 5%.

Несколько месяцев в Тюрингии не могли сформировать коалицию, и только в начале этой недели было подписано соглашение между левыми социал-демократами и "зелеными". Ожидалось, что премьером Тюрингии выберут действующего лидера Левой партии Бодо Рамелова.

Но в третьем туре голосования AfD решила не поддерживать независимого кандидата, которого она раньше поддерживала, и отдала все голоса за Кеммериха, который в итоге и победил.

Его избрание стало шоком как для политических партий, так и для простых немцев. В среду вечером сразу в нескольких городах Тюрингии, а также в Берлине, Гамбурге и Дюссельдорфе прошли демонстрации возле офисов "Свободных демократов". Протестующие выражали недовольство сотрудничеством с AfD, представители которой регулярно используют антимигрантскую и неонацистскую риторику.

you can hear crowds of people chanting already from the friedrichstraße, droves of people arriving by the second. the protest outside the @fdp headquarters is LOUD. mood: angry. 1000s of protestors here#ThueringenWahl pic.twitter.com/46VEixnJOE