Политический кризис в Германии: премьера федеральной земли впервые избрали голосами ультраправых

В Германии разгорается политический кризис из-за избрания главы федеральной земли Тюрингия с помощью голосов ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Парламент Тюрингии в среду вечером избрал премьер-министром представителя партии "Свободные демократы" (FDP) Томаса Кеммериха. Он обошел своего конкурента на один голос - 45 против 44.

За Кеммериха проголосовали депутаты от FDP, Христианско-демократической партии Ангелы Меркель и "Альтернативы для Германии". Это первый случай в истории Германии, когда премьер федеральной земли получил должность благодаря AfD.

ХДС и социал-демократы, которые формируют коалиционное правительство на федеральном уровне, уже договорились провести кризисное заседание в субботу. Некоторые высокопоставленные политики ХДС, в том числе председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, подняли вопрос о новых выборах.

Крамп-Карренбауэр сказала, что фракция ХДС в Тюрингии "явно действовала против рекомендаций и требований партии". "Я считаю, что необходимо обсудить, будут ли новые выборы лучшим выходом из этой ситуации", - сказала она.

Тюрингия провела местные выборы еще в октябре, когда правящая Левая партия получила наибольшую долю голосов - 31%. В то же время AfD более чем удвоила свое представительство, заняв второе место с 23,4% голосов. "Свободные демократы" едва преодолели проходной барьер в 5%.

Несколько месяцев в Тюрингии не могли сформировать коалицию, и только в начале этой недели было подписано соглашение между левыми социал-демократами и "зелеными". Ожидалось, что премьером Тюрингии выберут действующего лидера Левой партии Бодо Рамелова.

Но в третьем туре голосования AfD решила не поддерживать независимого кандидата, которого она раньше поддерживала, и отдала все голоса за Кеммериха, который в итоге и победил.

Его избрание стало шоком как для политических партий, так и для простых немцев. В среду вечером сразу в нескольких городах Тюрингии, а также в Берлине, Гамбурге и Дюссельдорфе прошли демонстрации возле офисов "Свободных демократов". Протестующие выражали недовольство сотрудничеством с AfD, представители которой регулярно используют антимигрантскую и неонацистскую риторику.

you can hear crowds of people chanting already from the friedrichstraße, droves of people arriving by the second. the protest outside the @fdp headquarters is LOUD. mood: angry. 1000s of protestors here#ThueringenWahl pic.twitter.com/46VEixnJOE — Nicholas Potter (@n1ckism) February 5, 2020

"Позволять правым экстремистам выбрать вас премьер-министром абсолютно безответственно. Все демократы должны противостоять AfD. Те, кто этого не понимают, ничего не поняли из нашей истории", - написал в Twitter глава МИД Хайко Маас.

Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos. Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen. Wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. #Thüringen — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 5, 2020

На своей официальной странице в Twitter Левая партия обвинила FDP в том, что они считают, что "лучше править с фашистами, чем вообще не править".

Глава парламентской группы AfD в Тюрингии Бьорн Хукке, который является одной из самых противоречивых фигур партии и обвиняется в использовании нацистской риторики в своих выступлениях, приветствовал победу Кеммериха.

"Это результат, который не только будет принят к сведению в Тюрингии, но и будет рассматриваться в масштабе всей страны как сигнал и, будем надеяться, будет означать новое возрождение немецкой политики", - сказал он.

Между тем Кеммерих столкнулся с критикой даже со стороны некоторых членов собственной партии.

"Быть избранным кем-то вроде Хукке – неприемлемо и недопустимо для демократов", - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, депутат Бундестага от FDP.

Кеммерих, который был приведен к присяге после голосования, заявил парламенту Тюрингии, что планирует создать широкую коалицию с ХДС, СДПГ и "зелеными". Последние две партии уже отклонили предложение.

Его первая речь в качестве премьера неоднократно прерывалась криками "лицемерие" и "шарлатан".