Чеські історики отримають розширений доступ до архівів України

Договір, підписаний між чеським Інститутом вивчення тоталітарних режимів (ÚSTR), Архівом справ держбезпеки та Державною архівною службою України, покликаний спростити доступ до архівних документів, що стосуються долі громадян Чехословаччини на території колишнього СРСР.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Договір підписали 4 лютого на Чесько-українському форумі в Празі.

"Отримати документи колишніх радянських розвідувальних служб, що стосуються Чехословаччини і репресій щодо чехословацьких громадян, яких вони зазнали на радянській території, ÚSTR прагнув вже з 2012 року", - розповів історик Адам Граділек.

Через політику, яку Росія проводить в архівній справі, Інститут вивчення тоталітарних режимів Чехії зосередив головні зусилля на отриманні інформації з українських архівів, а з 2016 року, зокрема, також з Державного архіву Служби безпеки України.

Нагадаємо, голова МЗС України Вадим Пристайко у ході візиту до Праги 4 лютого закликав парламент Чехії визнати Голодомор геноцидом українського народу.