Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кількість загиблих в результаті сходження лавин у Туреччині зросла до 41

Сили Асада увійшли до стратегічного міста за 15 км від міста Ідліб

Посол ЄС: у земельній реформі є десятки аспектів, які слід правильно впровадити

Українська міграція до Польщі різко помолодшала – дослідження






Чеські історики отримають розширений доступ до архівів України

Четвер, 6 лютого 2020, 14:27

Договір, підписаний між чеським Інститутом вивчення тоталітарних режимів (ÚSTR), Архівом справ держбезпеки та Державною архівною службою України, покликаний спростити доступ до архівних документів, що стосуються долі громадян Чехословаччини на території колишнього СРСР.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Договір підписали 4 лютого на Чесько-українському форумі в Празі.

"Отримати документи колишніх радянських розвідувальних служб, що стосуються Чехословаччини і репресій щодо чехословацьких громадян, яких вони зазнали на радянській території, ÚSTR прагнув вже з 2012 року", - розповів історик Адам Граділек.

Читайте також
Всупереч роспропаганді: як потрібно змінити відносини України та Чехії

Через політику, яку Росія проводить в архівній справі, Інститут вивчення тоталітарних режимів Чехії зосередив головні зусилля на отриманні інформації з українських архівів, а з 2016 року, зокрема, також з Державного архіву Служби безпеки України.

Нагадаємо, голова МЗС України Вадим Пристайко у ході візиту до Праги 4 лютого закликав парламент Чехії визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua