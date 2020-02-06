Чешские историки получат расширенный доступ к архивам Украины

Договор, подписанный между чешским Институтом изучения тоталитарных режимов (ÚSTR), Архивом дел госбезопасности и Государственной архивной службой Украины, призван упростить доступ к архивным документам, касающимся судеб граждан Чехословакии на территории бывшего СССР.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Договор подписали 4 февраля на Чешско-украинском форуме в Праге.

"Получить документы бывших советских разведывательных служб, касающиеся Чехословакии и репрессий в отношении чехословацких граждан, которые они понесли на советской территории, ÚSTR стремился уже с 2012 года", - рассказал историк Адам Градилек.

Из-за политики, которую Россия проводит в архивном деле, Институт изучения тоталитарных режимов Чехии сосредоточил главные усилия на получении информации из украинских архивов, а с 2016 года, в частности, также из Государственного архива Службы безопасности Украины.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Прагу 4 февраля призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом украинского народа.