Парламент Північної Македонії голосуватиме за ратифікацію вступу у НАТО 11 лютого

Парламент Північної Македонії визначив дату голосування за ратифікацію вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розклад голосувань парламенту Північної Македонії.

Початок сесії, на якій розглядатиметься питання вступу у НАТО, призначений на 15.00 11 лютого.

Єдиним питанням порядку денного є законопроєкт про ратифікацію Північноатлантичного договору.

Раніше президент Північної Македонії Стево Пендаровський заявляв, що процедура ратифікації членства країни в НАТО має завершитися в березні.

Нагадаємо, 12 квітня у Північній Македонії відбудуться дострокові вибори.

12 лютого торік уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.