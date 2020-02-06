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Парламент Северной Македонии будет голосовать за ратификацию вступления в НАТО 11 февраля

Четверг, 6 февраля 2020, 16:05

Парламент Северной Македонии определил дату голосования за ратификацию вступления страны в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на расписание голосований парламента Северной Македонии.

Начало сессии, на которой будет рассматриваться вопрос вступления в НАТО, назначено на 15.00 11 февраля.

Единственным вопросом повестки дня будет законопроект о ратификации Североатлантического договора.

Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровский заявлял, что процедура ратификации членства страны в НАТО должна завершиться в марте.

Напомним, 12 апреля в Северной Македонии состоятся досрочные выборы.

12 февраля в прошлом году правительство в Скопье официально сообщил об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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