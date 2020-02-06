Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пристайко заявив, що розмови про його відставку не мають підстав

Кількість загиблих в результаті сходження лавин у Туреччині зросла до 41

Сили Асада увійшли до стратегічного міста за 15 км від міста Ідліб

Посол ЄС: у земельній реформі є десятки аспектів, які слід правильно впровадити






Воєначальники РФ і НАТО обговорили шляхи запобігання збройним інцидентам

Четвер, 6 лютого 2020, 18:53

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії - перший заступник міністра оборони Валерій Гєрасімов зустрівся в Баку з Верховним головнокомандувачем об'єднаними збройними силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ.

"Воєначальники обмінялися думками з питань стратегічної стабільності, ситуації в кризових регіонах світу, а також обговорили практичні кроки по військовій лінії з метою запобігання інцидентів, викликаним військовою діяльністю сторін", - йдеться у повідомленні.

Читайте також
Уряд схвалив Річну національну програму Україна-НАТО на 2020 рік

У подібному форматі сторони раніше обговорювали військову діяльність НАТО і Росії в європейському регіоні та ситуацію в Сирії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Альянс
powered by lun.ua