Воєначальники РФ і НАТО обговорили шляхи запобігання збройним інцидентам

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії - перший заступник міністра оборони Валерій Гєрасімов зустрівся в Баку з Верховним головнокомандувачем об'єднаними збройними силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ.

"Воєначальники обмінялися думками з питань стратегічної стабільності, ситуації в кризових регіонах світу, а також обговорили практичні кроки по військовій лінії з метою запобігання інцидентів, викликаним військовою діяльністю сторін", - йдеться у повідомленні.

Читайте також Уряд схвалив Річну національну програму Україна-НАТО на 2020 рік

У подібному форматі сторони раніше обговорювали військову діяльність НАТО і Росії в європейському регіоні та ситуацію в Сирії.