Воєначальники РФ і НАТО обговорили шляхи запобігання збройним інцидентам
Четвер, 6 лютого 2020, 18:53
Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії - перший заступник міністра оборони Валерій Гєрасімов зустрівся в Баку з Верховним головнокомандувачем об'єднаними збройними силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ.
"Воєначальники обмінялися думками з питань стратегічної стабільності, ситуації в кризових регіонах світу, а також обговорили практичні кроки по військовій лінії з метою запобігання інцидентів, викликаним військовою діяльністю сторін", - йдеться у повідомленні.
У подібному форматі сторони раніше обговорювали військову діяльність НАТО і Росії в європейському регіоні та ситуацію в Сирії.
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