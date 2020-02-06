Военачальники РФ и НАТО обсудили пути предотвращения военных инцидентов
Четверг, 6 февраля 2020, 18:53
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов встретился в Баку с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии с целью предотвращения инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - говорится в сообщении.
В подобном формате стороны ранее обсуждали военную деятельность НАТО и России в европейском регионе и ситуацию в Сирии.
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