Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри

Президент Румунії Клаус Йоганніс знову висунув кандидатуру Людовика Орбана на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

"Наступний мій конкретний крок це призначити особу, відповідальну за формування нового уряду. Після консультацій з усіма парламентськими партіями я доручаю Людовику Орбану сформувати новий уряд і представити його парламенту" - сказав Йоганніс.

Він наголосив, що попередній уряд під керівництвом Орбана прагнув реформувати країну і впроваджував заходи на благо Румунії.

Також президент Румунії запропонував парламентським партіям розглянути варіант дострокових виборів. За його словами, деякі партії підтримують такий розвиток подій, але не всі.

"Я розумію, що багатьом партіям потрібні внутрішні обговорення з цього питання. Я сподіваюся, рішення буде ухвалене найближчим часом" - сказав Йоганніс.

Як повідомлялося, 5 лютого парламент Румунії висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Людовика Орбана, звільнивши таким чином кабінет міністрів.