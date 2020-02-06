Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Пристайко заявил, что разговоры о его отставке не имеют оснований

Количество погибших в результате схода лавин в Турции возросло до 41

Силы Асада вошли в стратегический город в 15 км от города Идлиб

Посол ЕС: в земельной реформе есть десятки аспектов, которые следует правильно внедрить






Президент Румынии повторно выдвинул кандидатуру Орбана в премьеры

Четверг, 6 февраля 2020, 19:36

Президент Румынии Клаус Йоханнис вновь выдвинул кандидатуру Людовика Орбана на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

"Следующий мой конкретный шаг это назначить лицо, ответственное за формирование нового правительства. После консультаций со всеми парламентскими партиями я поручаю Людовику Орбану сформировать новое правительство и представить его парламенту", - сказал Йоханнис.

Он отметил, что предыдущее правительство под руководством Орбана стремилось реформировать страну и внедряло меры на благо Румынии.

Также президент Румынии предложил парламентским партиям рассмотреть вариант досрочных выборов. По его словам, некоторые партии поддерживают такое развитие событий, но не все.

Читайте также
Возвращение к "нормальной" Румынии: какие последствия будут иметь президентские выборы в стране

"Я понимаю, что многим партиям нужны внутренние обсуждения по этому вопросу. Я надеюсь, решение будет принято в ближайшее время", - сказал Йоханнис.

Как сообщалось, 5 февраля парламент Румынии выразил недоверие правительству премьер-министра Людовика Орбана, освободив таким образом кабинет министров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
powered by lun.ua