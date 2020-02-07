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Роботу метро Парижа переривали через лисицю на коліях

П'ятниця, 7 лютого 2020, 14:58

Рух лінією 8 метро Парижа призупиняли через присутність лисиці на коліях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Рух транспорту був порушений рано-вранці у п'ятницю на 8-й лінії паризького метро через присутність лисиці на коліях між станціями Liberté і Porte de Charenton.

Кілька користувачів мережі поцікавилися здоров'ям лисиці в соціальній мережі  Twitter на акаунті 8 лінії метро.

В метро Парижа запевнили, що тварина "в порядку", "не постраждала" і "йшла вдовж колії".

Яким чином лисиця потрапила на колії, не уточнюється.

Паризьке транспортне управління також уточнило, що його співробітники намагаються "знайти спеціалізовану службу, яка готова приїхати і забрати тварину".

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