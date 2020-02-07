Роботу метро Парижа переривали через лисицю на коліях
П'ятниця, 7 лютого 2020, 14:58
Рух лінією 8 метро Парижа призупиняли через присутність лисиці на коліях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.
Рух транспорту був порушений рано-вранці у п'ятницю на 8-й лінії паризького метро через присутність лисиці на коліях між станціями Liberté і Porte de Charenton.
Кілька користувачів мережі поцікавилися здоров'ям лисиці в соціальній мережі Twitter на акаунті 8 лінії метро.
В метро Парижа запевнили, що тварина "в порядку", "не постраждала" і "йшла вдовж колії".
Яким чином лисиця потрапила на колії, не уточнюється.
Паризьке транспортне управління також уточнило, що його співробітники намагаються "знайти спеціалізовану службу, яка готова приїхати і забрати тварину".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua