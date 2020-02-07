Работу метро Парижа останавливали из-за лисы на путях

Движение 8-й линии метро Парижа приостанавливали из-за обнаружения на путях лисы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Движение транспорта было нарушено рано утром в пятницу на 8-й линии парижского метро из-за присутствия лисы на путях между станциями Liberté и Porte de Charenton.

Несколько пользователей сети поинтересовались здоровьем лисы в социальной сети Twitter на аккаунте 8-й линии метро.

В метро Парижа заверили, что животное "в порядке", лиса "не пострадала" и "шла вдоль путей".

Каким образом лиса попала на пути, не уточняется.

Парижское транспортное управление также уточнило, что его сотрудники пытаются "найти специализированную службу, которая готова приехать и забрать животное".