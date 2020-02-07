Стали известны вероятные причины катастрофы самолета в Стамбуле

Среди возможных причин авиакатастрофы в аэропорту Стамбула рассматриваются неуверенные действия пилотов и авиадиспетчера, быстрая смена скорости ветра и изношенность взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Рейс PC2193 авиакомпании Pegasus Airlines 5 февраля из-за плохой погоды совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. В результате аварии погибли три человека и 180 получили ранения.

Предварительная оценка комиссии по расследованию, назначенная Министерством транспорта и инфраструктуры, сосредоточена на вероятности "сдвига ветра", который определяется как внезапное изменение скорости или направления ветра на коротком расстоянии.

Как правило, пилотов учат избегать рисков сдвига ветра. "Заданный предел попутного ветра для пассажирских самолетов составляет 10 узлов. Но предел уменьшается до пяти узлов, если взлетно-посадочная полоса влажная. Мы видим, что попутный ветер при посадке этого самолета составлял 22 узла, а также поднялся до 34 узлов, или 61 км/ч", - сказал отставной авиадиспетчер Зафер Йешилгюль.

"В такой ситуации диспетчерская башня определенно не должна давать разрешения на посадку. Кроме того, пилот также может видеть скорость ветра на своем экране. Таким образом, он должен был инициировать уход на второй круг, даже если было дано разрешение на посадку", - добавил он.

Решение двух пилотов, граждан Турции и Южной Кореи, попытаться выполнить сложную посадку могло быть вызвано мотивацией экономии времени и топлива, пишет авиационный эксперт и ежедневный обозреватель газеты Hurriyet Угур Чебечи.

"Пилоты всегда стремятся приземлиться как можно быстрее, чтобы доставить пассажиров вовремя. Это скрытое давление", - написал он.

По словам другого эксперта, одним из факторов, способствовавших аварии, могло быть состояние взлетно-посадочной полосы аэродрома.

"Взлетно-посадочная полоса давно не обновлялась. Она используется постоянно, и ее нельзя закрыть, поскольку в этом аэропорту нет других взлетно-посадочных полос", - сказал бывший заместитель генерального директора Управления гражданской авиации Октай Эрдаги.