Зеленський вимагає закриття "представництв ДНР" в Італії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте питання закриття офісів "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР", які відкрилися у кількох містах Італії", – сказав Зеленський.

На початку лютого минулого року російські ЗМІ повідомили про друге в Італії "представництво" самопроголошеної "ДНР", яке відкрилося у Вероні.

Раніше самопроголошене керівництво окупованого Донецька заявило, що 14 грудня 2016 року за участі представників трьох італійських партій, що декларують праву ідеологію, у Турині було відкрите "представництво ДНР".

Посол України в Італії Євген Перелигін у свою чергу заявив, що бойовиків в Італії легалізувати не збираються, а шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині - провокація проросійських сил.