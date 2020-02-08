Зеленський зустрівся з Папою Римським, просив допомоги у звільненні полонених

Президент Володимир Зеленський у суботу зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Понтифік робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні" - написав Зеленський.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Напередодні президент зустрівся зі своїм італійським колегою Серджо Матареллою та прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.