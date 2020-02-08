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Зеленський зустрівся з Папою Римським, просив допомоги у звільненні полонених

Субота, 8 лютого 2020, 13:17

Президент Володимир Зеленський у суботу зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Понтифік робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні" - написав Зеленський.

Напередодні президент зустрівся зі своїм італійським колегою Серджо Матареллою та прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

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