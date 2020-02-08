Зеленский встретился с Папой Римским, просил помощи в освобождении пленных

Президент Владимир Зеленский в субботу встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине" - написал Зеленский.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Накануне президент встретился со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.