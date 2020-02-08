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Зеленский встретился с Папой Римским, просил помощи в освобождении пленных

Суббота, 8 февраля 2020, 13:17

Президент Владимир Зеленский в субботу встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине" - написал Зеленский.

Накануне президент встретился со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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