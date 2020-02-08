Американські слідчі долучились до розслідування авіакатастрофи у Стамбулі

Авіаційні слідчі США прибули на місце катастрофи літака Pegasus Airlinesв Стамбулі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Група представників компанії Boeing і управління цивільної авіації США оглянули уламки літака Boeing 737 авіакомпанії Pegasus Airlines, який в середу ввечері викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Сабіха Гекчен, в результаті чого загинули три людини.

Літак, який в результаті катастрофи розколовся на три частини, пізніше буде демонтований і вивезений краном.

Американська команда вивчає, чи не було будь-яких технічних факторів, які могли б сприяти катастрофі.

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Слідчі вивчають безліч можливих причин, в тому числі швидкість літака і погоду в момент катастрофи.

Прокурори взяли свідчення у співробітників управління повітряного руху, співробітників аеропорту і пілотів двох інших літаків, які здійснювали посадку незадовго до приземлення рейсу Pegasus Airlines.

В авіакомпанії було кілька недавніх випадків перевищення ліміту злітно-посадкових смуг.

Ще один літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі злітно-посадкової смуги в тому ж аеропорту 7 січня, що призвело до тимчасового закриття аеропорту. Тоді ніхто не постраждав.

У січні 2018 року ще один Boeing 737 зі складу Pegasus зісковзнув зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Трабзона на північному сході Туреччини. Літак зупинився в бруді над Чорним морем. Ніхто не постраждав.