Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трое украинцев в Боснии в течение 53 часов "обчистили" 23 банкомата Сбербанка

Трамп уволил посла в ЕС, который свидетельствовал против него в рамках импичмента

Катастрофа МАУ: канадские юристы потребуют от Ирана $1,1 млрд компенсации - СМИ

В Исландии Boeing с 166 людьми на борту приземлился на двигатель






Американские следователи подключились к расследованию авиакатастрофы в Стамбуле

Суббота, 8 февраля 2020, 15:50

Авиационные следователи США прибыли на место крушения самолета Pegasus Airlines в Стамбуле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Группа представителей компании Boeing и управление гражданской авиации США осмотрели обломки самолета Boeing 737 авиакомпании Pegasus Airlines, который в среду вечером выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабиха Гекчен, в результате чего погибли три человека.

Самолет, который в результате катастрофы раскололся на три части, позже будет демонтирован и вывезен краном.

Американская команда изучает, не было ли каких-либо технических факторов, которые могли бы способствовать катастрофе.

Читайте также
Стали известны вероятные причины катастрофы самолета в Стамбуле

Следователи изучают множество возможных причин, в том числе скорость самолета и погоду в момент катастрофы.

Прокуроры взяли показания у сотрудников управления воздушного движения, сотрудников аэропорта и пилотов двух других самолетов, которые совершали посадку незадолго до приземления рейса Pegasus Airlines.

В авиакомпании было несколько недавних случаев превышения лимита взлетно-посадочных полос.

Еще один самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в том же аэропорту 7 января, что привело к временному закрытию аэропорта. Тогда никто не пострадал.

В январе 2018 года еще один Boeing 737 со склада Pegasus соскользнул со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Трабзона на северо-востоке Турции. Самолет остановился в грязи над Черным морем. Никто не пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua