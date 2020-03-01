Греция обвинила Турцию в активной помощи мигрантам, прорывающим кордон ЕС

Греция заявила об организованной попытке проникновения на ее границах, обвинив Турцию в активной помощи мигрантам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Утром в воскресенье мигранты продолжали перебираться морем в Грецию из Турции, и уже тысячи собрались на границе страны ЕС после того, как Анкара ослабила ограничения по их перемещению.

На контрольно-пропускном пункте Кастаньес в субботу мигранты бросали камни в греческую пограничную полицию, и в ответ использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

"Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы, и все они были успешно урегулированы", - заявил заместитель министра обороны Алкивиадис Стефанис.

Международная организация по миграции заявила, что вдоль греческо-турецкой границы собралось уже 13000 человек. Поздно субботу автобусы в турецких городах загружались людьми, которые направлялись к пограничной зоне, говорится в сообщении.

"Они не только не останавливают их, но и помогают им", - сказал Стефанис о власти Турции и мигрантах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что около 18 000 мигрантов пересекли границу Турции с Европой. Он сказал, что Турция не будет их сдерживать. Это произошло после обострения ситуации в сирийском Идлибе.