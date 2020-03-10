Коронавірус виявили на території всіх країн ЄС: про перші випадки зараження повідомив Кіпр
Кіпр у понеділок повідомив про перші два підтверджених випадки захворювання на коронавірус, в тому числі у медичного працівника, який контактував з пацієнтами до того, як повідомив про свої симптоми.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Обидва пацієнти приїхали з-за кордону. Перший випадок - це 25-річний чоловік, який повернувся з північної Італії, а другий, медичний працівник, - 64-річний чоловік, який повернувся з Британії 3 березня.
Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що другий пацієнт, у якого симптоми проявилися 3 березня, повідомив владі тільки в неділю.
"Це ускладнює роботу міністерства з відстеження контактів, які у нього були за останні п'ять днів", - сказав він.
Медичний працівник працює в державному медичному закладі в столиці Нікосії.
Численні кіпрські новинні джерела повідомили, що 64-річний лікар працював у відділенні кардіохірургії головного госпіталю Нікосії, найбільшого державного закладу охорони здоров'я на острові.
Влада заявила, що вони тісно співпрацюють з медичним працівником, щоб простежити за пацієнтами, членами сім'ї та іншими медичними працівниками, з якими він, можливо, контактував.
Кіпр став останньою з країн ЄС, яка виявила на своїй території новий коронавірус.