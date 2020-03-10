США: НАТО розглядає надання Туреччині військової допомоги

США обговорюють зі своїми союзниками по НАТО, що вони можуть запропонувати Туреччині в питанні військової допомоги в Ідлібі, та обговорюють заходи, які можуть бути вжиті, якщо Росія та сирійський уряд порушать припинення вогню.

Про це 10 березня заявили американські чиновники, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми розглядаємо те, що може зробити НАТО", - сказав спеціальний представник США з питань Сирії Джеймс Джефрі на пресконференції в Брюсселі, де він проводив переговори із союзниками. "Все на (переговорному) столі", - зазначив він.

Читайте також Нідерланди хочуть розширити угоду Путіна з Ердоганом щодо Сирії

Джефрі, який виступав разом з послом США в Туреччині Девідом Саттерфілдом, виключив використання сухопутних військ у разі припинення перемир'я і повторив, що Анкарі потрібно роз'яснити свою позицію щодо придбання російської системи ППО С-400.

Після ескалації бойових дій на північному заході Сирії цьогоріч Анкара попросила Вашингтон, союзника по НАТО, розгорнути системи Patriot на кордоні з Сирією з метою захисту.

Вашингтон заявив, що готовий надати боєприпаси Туреччині для її військових операцій в Ідлібі і що він оцінює турецький запит на системи Patriot "в контексті питання С-400".

Президент Туреччини Таїп Ердоган 10 березня заявив, що Сполучені Штати пом'якшують свою позицію щодо потенційного продажу оборонних систем Patriot, додавши, що Вашингтон попросив Анкару гарантувати, що вона не активує російські системи С-400.