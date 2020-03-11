В Италии от коронавируса за сутки умерли 168 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 168 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Таким образом количество жертв заболевания на территории Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.

Число зараженных коронавирусом выросло на 529 и составляет 8514 случаев.

По состоянию на вечер 10 марта количество тех, кто вылечился после заболевания коронавирусом, превысило тысячу.

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Общее же количество заражений вирусом (цифра, которая включает и умерших, и тех, кто излечился) превысила 10 тысяч.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал в понедельник вечером указ, распространяющий все меры предосторожности, принятые в воскресенье в районах Северной Италии, на всю страну, чтобы "сдержать распространение вируса".

Он подчеркнул, что на севере больше нет "красной зоны", а вся Италия становится "охраняемой зоной". Всем итальянцам придется "избегать поездок", кроме как на работу, за продуктами или за медицинской помощью.

Подробнее в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".