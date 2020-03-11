Єврокомісія представила нову промислову стратегію ЄС

Єврокомісія представила нову промислову стратегію, яка має на меті створення конкурентної, "зеленої" та цифрової Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Єврокомісія представляє нову стратегію, яка допоможе європейській промисловості очолити подвійний перехід до кліматичної нейтральності та цифрового лідерства. Стратегія націлена на підвищення конкурентоспроможності Європи та її стратегічної автономії в період зсуву геополітичних плит і посилення глобальної конкуренції" - йдеться у повідомленні.

Пакет ініціатив визначає новий підхід до європейської промислової політики, який передбачає ряд заходів з підтримки всіх гравців європейської промисловості, включаючи великі і малі компанії, інноваційні стартапи, дослідницькі центри, постачальників послуг, постачальників і соціальних партнерів.

Нова промислова стратегія допоможе реалізувати три ключові пріоритети: підтримання глобальної конкурентоспроможності європейської промисловості і рівних умов гри, як всередині країни, так і на глобальному рівні, забезпечення кліматичної нейтральності Європи до 2050 року і формування цифрового майбутнього Європи.

Стратегія визначає ключові фактори промислової трансформації Європи та пропонує комплексний набір майбутніх дій.

Зокрема, йдеться про план дій в галузі інтелектуальної власності, спрямований на підтримку технологічного суверенітету, сприяння створенню рівних умов на глобальному рівні, більш ефективну боротьбу з розкраданнями інтелектуальної власності та адаптацію правової бази до зелених і цифрових переходів.

Також передбачені комплексні заходи з модернізації та декарбонізації енергоємних галузей промисловості, підтримки стійких та інтелектуальних галузей мобільності, підвищення енергоефективності.

Стратегічна автономія ЄС передбачає зменшення залежності від критично важливої сировини, розвиток стратегічної цифрової інфраструктури та відповідних ключових технологій.

Для реалізації завдань промислової стратегії до вересня 2020 року має бути створений так званий Промисловий форум ЄС, який буде технологічною платформою, відкритою для представників промисловості, у тому числі середніх і малих підприємства та соціальних партнерів.