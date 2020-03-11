Еврокомиссия представила новую промышленную стратегию ЕС

Еврокомиссия представила новую промышленную стратегию, которая имеет целью создание конкурентной, "зеленой" и цифровой Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Еврокомиссии.

"Еврокомиссия представляет новую стратегию, которая позволит европейской промышленности возглавить двойной переход к климатической нейтральности и цифрового лидерства. Стратегия нацелена на повышение конкурентоспособности Европы и ее стратегической автономии в период смещения геополитических плит и усиление глобальной конкуренции", - говорится в сообщении.

Пакет инициатив определяет новый подход к европейской промышленной политики, который предусматривает ряд мер по поддержке всех игроков европейской промышленности, включая крупные и малые компании, инновационные стартапы, исследовательские центры, поставщиков услуг, поставщиков и социальных партнеров.

Новая промышленная стратегия поможет реализовать три ключевые приоритеты: поддержание глобальной конкурентоспособности европейской промышленности и равных условий игры, как внутри страны, так и на глобальном уровне, обеспечения климатической нейтральности Европы до 2050 года и формирования цифрового будущего Европы.

Стратегия определяет ключевые факторы промышленной трансформации Европы и предлагает комплексный набор будущих действий.

В частности, речь идет о плане действий в области интеллектуальной собственности, направленный на поддержку технологического суверенитета, содействие созданию равных условий на глобальном уровне, более эффективную борьбу с хищениями интеллектуальной собственности и адаптацию правовой базы в зеленых и цифровых переходов.

Также предусмотрены комплексные мероприятия по модернизации и декарбонизации энергоемких отраслей промышленности, поддержки устойчивых и интеллектуальных отраслей мобильности, повышения энергоэффективности.

Стратегическая автономия ЕС предусматривает уменьшение зависимости от критически важного сырья, развитие стратегической цифровой инфраструктуры и соответствующих ключевых технологий.

Для реализации задач промышленной стратегии до сентября 2020 года должен быть создан так называемый Промышленный форум ЕС, который будет технологической платформой, открытой для представителей промышленности, в том числе средних и малых предприятия и социальных партнеров.