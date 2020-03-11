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Заява Меркель про коронавірус може спричинити паніку - прем'єр Чехії

Середа, 11 березня 2020, 15:21

Слова канцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, що 60% населення будуть заражені коронавірусом, можуть викликати паніку, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Раніше в середу Меркель заявила, що 60-70% населення, ймовірно, будуть заражені коронавірусом, додавши, що оскільки наразі не існує ліків, фокус слід зосередити на уповільненні його поширення.

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"Я не хочу коментувати ситуацію в Німеччині, хоча вважаю, що такі заяви швидше викликають паніку. У всякому разі, ми вжили сильних заходів, щоб такі найгірші сценарії навіть не розглядалися", - цитує Бабіша ČTK.

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Меркель Коронавірус Німеччина Чехія
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