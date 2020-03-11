Слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что 60% населения будут заражены коронавирусом, могут вызвать панику, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее в среду Меркель заявила, что 60-70% населения, вероятно, будут заражены коронавирусом, добавив, что поскольку пока не существует лекарств, фокус следует сосредоточить на замедлении его распространения.

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"Я не хочу комментировать ситуацию в Германии, хотя считаю, что такие заявления скорее вызывают панику. Во всяком случае, мы приняли сильные меры, чтобы такие плохие сценарии даже не рассматривались", - цитирует Бабиша ČTK.