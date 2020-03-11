У Молдові хочуть штрафувати за поширення паніки через коронавірус

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що уряд хоче ввести штрафи за поширення паніки через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Уряд на сьогоднішньому засіданні має ухвалити проєкт закону, який передбачає покарання для тих, хто провокує паніку серед населення. За словами Додона, це будуть штрафи, але може бути і тюремне ув'язнення.

"Деякі політики намагаються спровокувати паніку, щоб отримати політичні дивіденди. Але в міністерстві охорони здоров'я вже нагадали, коли у 2008 році у нас була надзвичайна ситуація через поширення свинки, тоді захворіла понад 31 тисяча осіб, ніхто не помер, влада впоралася. І потім, коли у нас понад 39 тисяч осіб заразилися грипом A1H1, тоді теж система охорони здоров'я впоралася із загрозою", - сказав Додон.

Він додав, що правоохоронні органи будуть стежити за тим, щоб економічні агенти не скористалися панікою серед громадян і не підвищили ціни на продукти і медичні товари, на які зараз високий попит.

"У зв'язку з вчорашньою панікою в магазинах хочу підкреслити, що для цього немає ніяких передумов. Немає ризику дефіциту продуктів", - запевнив президент Молдови.

Станом на 11 березня в країні підтверджено захворювання трьох людей на COVID-19. У середу по всій Молдові на карантин закриваються всі школи, дитячі сади і вузи.

Нагадаємо, кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".