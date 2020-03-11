Мальта забороняє поїздки до чотирьох країн і штрафуватиме за порушення карантину

Уряд Мальти оголосив про заборону на поїздки зі Швейцарією, Німеччиною, Францією та Іспанією. Таке ж обмеження вже застосовується для поїздок в і з Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Прем'єр-міністр Роберт Абела заявив, що люди, які прибувають з цих чотирьох країн, і кожен, хто прибув з Італії за останні 14 днів, повинні дотримуватися обов'язкового домашнього карантину.

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Люди, які живуть з ними в одній квартирі або будинку, також повинні дотримуватися карантину. Туристи повинні залишатися у своїх готельних номерах. Людям, які знаходяться в карантині, буде організована доставка їжі.

Поліція буде проводити вибіркові перевірки, і тих, хто не дотримується карантинних розпоряджень, оштрафують на 1000 євро.

Абела закликав жителів Мальти утримуватися від непотрібних подорожей. Крім того, люди похилого віку повинні, наскільки це можливо, залишатися вдома.

Уряд не виключає закриття шкіл і університетів, якщо таку рекомендацію дасть Міністерство охорони здоров'я.