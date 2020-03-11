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Мальта запрещает поездки в четыре страны и будет штрафовать за нарушение карантина

Среда, 11 марта 2020, 17:31

Правительство Мальты объявило о запрете на поездки со Швейцарией, Германией, Францией и Испанией. Такое же ограничение уже применяется для поездок в и из Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Премьер-министр Роберт Абела заявил, что люди, прибывающие из этих четырех стран, и каждый, кто прибыл из Италии за последние 14 дней, должны обязательно соблюдать домашний карантин.

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Люди, которые живут с ними в одной квартире или доме, также должны соблюдать карантин. Туристы должны оставаться в своих гостиничных номерах. Людям, которые находятся в карантине, будет организована доставка еды.

Полиция будет проводить выборочные проверки, и тех, кто не соблюдает карантинные предписания, оштрафуют на 1000 евро.

Абела призвал жителей Мальты воздерживаться от ненужных путешествий. Кроме того, пожилые люди должны, насколько это возможно, оставаться дома.

Правительство не исключает закрытия школ и университетов, если такую ​​рекомендацию даст Министерство здравоохранения.

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