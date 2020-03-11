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Україна розповіла ЄС, як бореться з коронавірусом: рішучі дії, щоб потім не шкодувати

Середа, 11 березня 2020, 20:05

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував Єврокомісію про заходи, які 11 березня ухвалив український уряд в рамках боротьби з поширенням епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Мав дзвінок із єврокомісаром з управління кризовими ситуаціями Янезом Ленарчичем і поінформував про захисні заходи, які сьогодні ухвалив наш уряд щодо коронавірусу. Ми обоє погоджуємось, що краще зараз зробити рішучі кроки, ніж потім шкодувати", - розповів Кулеба у своєму Twitter.

Європейський центр попередження та контролю захворювань та уряд України встановлять постійний робочий контакт для координації зусиль з протидії поширенню коронавірусу.

Також Брюсселю передали список потреб для боротьби з коронавірусом, за яким Європейський Союз може надати підтримку Україні, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Зокрема українські авіакомпанії розпочали реалізацію рішення про фактичне припинення авіасполучення з Італією, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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