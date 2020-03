Україна розповіла ЄС, як бореться з коронавірусом: рішучі дії, щоб потім не шкодувати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував Єврокомісію про заходи, які 11 березня ухвалив український уряд в рамках боротьби з поширенням епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Мав дзвінок із єврокомісаром з управління кризовими ситуаціями Янезом Ленарчичем і поінформував про захисні заходи, які сьогодні ухвалив наш уряд щодо коронавірусу. Ми обоє погоджуємось, що краще зараз зробити рішучі кроки, ніж потім шкодувати", - розповів Кулеба у своєму Twitter.

Європейський центр попередження та контролю захворювань та уряд України встановлять постійний робочий контакт для координації зусиль з протидії поширенню коронавірусу.

Також Брюсселю передали список потреб для боротьби з коронавірусом, за яким Європейський Союз може надати підтримку Україні, зазначили в МЗС.

I had a call with 🇪🇺Commissioner for Crisis Management @JanezLenarcic & informed on protective measures our government took today in the wake of #Covid_19. We both agree it’s better to take bold steps now than regret later. 🇪🇺&🇺🇦 task forces will be in regular working contact. pic.twitter.com/O7Jc0stgU6