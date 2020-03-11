Україна фактично скасовує авіасполучення з Італією - Шмигаль

Українські авіакомпанії розпочали реалізацію рішення про фактичне припинення авіасполучення з Італією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 11 березня на брифінгу за результатами засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні дійсно було рішення, і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією, поки що", - сказав Шмигаль.

"У подальшому будемо спостерігати. У тих країнах, де буде параболічно цей вірус розповсюджуватись, ми будемо також приймати відповідні рішення, рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення", - додав прем'єр.

З 219 пунктів пропуску на кордоні від 12 березня працюватимуть лише 49, решта буде закрита для громадян і автотранспорту, підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines 11 березня заявила, що скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю у зв’язку із поширенням епідемії коронавірусу. Виконання рейсів до Неаполя триватиме без змін.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 10 березня повідомила про скасування низки авіарейсів до Італії та ще 15 країн світу через коронавірус.

Зокрема МАУ призупинить виконання рейсів до Венеції до 12 квітня.