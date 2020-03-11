Украина рассказала ЕС о борьбе с коронавирусом: лучше смелые шаги, чем потом жалеть

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил Еврокомиссии о мерах, которые 11 марта приняло украинское правительство в рамках борьбы с распространением эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провел разговор с еврокомиссаром по управлению кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем и проинформировал о защитных мерах, которые сегодня приняло наше правительство по коронавирусу. Мы оба согласны, что лучше сейчас сделать решительные шаги, чем потом жалеть", - рассказал Кулеба в своем Twitter.

Европейский центр предупреждения и контроля над заболеваниями и правительство Украины установят постоянный рабочий контакт для координации усилий по противодействию распространению коронавируса.

Также Брюсселю передали список потребностей для борьбы с коронавирусом, по которому Европейский Союз может оказать поддержку Украине, отметили в МИД.

Напомним, Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В частности украинские авиакомпании начали реализацию решения о фактическом прекращении авиасообщения с Италией, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.