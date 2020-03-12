В Румынии людей, возвращающихся из "зон риска", под конвоем сопровождают на карантин

Десятки автомобилей с румынами, которые возвращаются из-за границы, были заблокированы в среду вечером на въезде в Бухарест в связи с правилами, введенными для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынское издание Hot News.

Под столицей граждане ждали, когда полиция под конвоем доставит их в карантинные центры, где находятся те, кто прибывают из зон риска.

Граждан Румынии, въезжающих в страну, "сортируют" в палатках на пограничных пунктах. Людей на границе осматривают медики, одетые в защитные костюмы.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат объявил в среду, что количество врачей на таможенных постах было увеличено.

На границе граждане заполняют анкеты со сведениями о районах, из которых возвращаются. Если это районы, где зафиксирован коронавирус, люди отправляются на карантин.

Они формируют колонны по 10 машин и затем полиция или жандармерия доставляет их в карантинные центры. Румынские власти также позволяет гражданам проходить карантин дома, подписав соответствующее обязательство.

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