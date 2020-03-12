У ЄС закликали швидко вирішити проблем з блокуванням коштів "Суспільного"

Представництво ЄС в Україні закликає швидко вирішити проблему блокування рахунків "Суспільного", щоб забезпечити довгострокову роботу мовника.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дуже уважно стежимо за подіями, пов'язаними з замороженням рахунків "Суспільного". Ми закликаємо всі зацікавлені сторони швидко знайти рішення, яке забезпечило б його довгострокове функціонування", - йдеться у заяві дипломатичної місії у Twitter.

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У представництві підкреслили, що незалежний громадський мовник при належному фінансуванні необхідний для будь-якої демократії.

Нагадаємо, виконавча служба Міністерства юстиції арештувала рахунки "Суспільного", адже Мін’юст відкрив виконавче провадження щодо стягнення зі суспільного мовника боргу в майже 10,6 млн євро та 73 тисяч гривень судового збору.

"Суспільне" заявило, що опинилося під загрозою повної зупинки роботи й припинення мовлення всіх теле-, радіо- та діджитал-каналів, та просить уряд ініціювати виділення з державного бюджету окремих коштів для погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії та 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

Понад чотири тисячі працівників "Суспільного" не отримали заробітної плати в лютому й можуть не отримати її і в березні, адже досі не затверджено паспорт відповідної бюджетної програми.

З лютого "Суспільне" не може здійснювати жодних видатків через накладений арешт.