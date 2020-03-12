ЕС призвал быстро решить проблему с блокированием счетов "Суспільного"

Представительство ЕС в Украине призывает быстро решить проблему блокировки счетов "Суспільного", чтобы обеспечить долгосрочную работу вещателя.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень внимательно следим за событиями, связанными с замораживанием счетов "Суспільного". Мы призываем все заинтересованные стороны быстро найти решение, которое обеспечило бы его долгосрочное функционирование", - говорится в заявлении дипломатической миссии в Twitter.

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В представительстве подчеркнули, что независимый общественный вещатель при надлежащем финансировании необходим любой демократии.

Напомним, исполнительная служба Министерства юстиции арестовала счета "Суспільного", поскольку Минюст открыл исполнительное производство по взысканию с общественного вещателя долга в размере почти 10,6 млн евро и 73 тысяч гривен судебного сбора.

"Суспільне" заявило, что оказалось под угрозой полной остановки работы и прекращения вещания всех теле-, радио- и диджитал-каналов, и просит правительство инициировать выделение из государственного бюджета отдельных средств для погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании и 1,6 млн евро исполнительного сбора, которые телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.

Более четырех тысяч сотрудников "Суспільного" не получили зарплату в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы.

С февраля "Суспільне" не может осуществлять никаких расходов из-за наложенного ареста.