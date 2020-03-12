Ірландія закриває всі школи і забороняє масові заходи через коронавірус

Ірландія оголосила про закриття шкіл, коледжів та інших державних установ у відповідь на поширення коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар, який перебуває у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Варадкар сказав, що з 18:00 четверга школи, коледжі та дитячі установи будуть закриті до 29 березня. Культурні установи також будуть закриті.

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Уряд також забороняє проведення зборів понад 100 осіб в приміщеннях і понад 500 осіб на відкритому повітрі.

Також рекомендується по можливості працювати з дому.

За словами прем'єра, магазини і ланцюжки поставок будуть працювати, а кафе і ресторани можуть залишатися відкритими.

Загалом в Ірландії підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус, вчора було повідомлено про смерть одного пацієнта.