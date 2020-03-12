Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії від коронавірусу померла громадянка України

Зеленський підписав закон, що виконує вимоги "Венеціанки" для угорської меншини

В Іспанії понад 4000 інфікованих коронавірусом, оголошено надзвичайний стан

120 українців застрягли на кордоні з Італією: в Зеленського обіцяють їх повернути






Ірландія закриває всі школи і забороняє масові заходи через коронавірус

Четвер, 12 березня 2020, 13:48

Ірландія оголосила про закриття шкіл, коледжів та інших державних установ у відповідь на поширення коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар, який перебуває у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Варадкар сказав, що з 18:00 четверга школи, коледжі та дитячі установи будуть закриті до 29 березня. Культурні установи також будуть закриті.

Читайте також
Про першу смерть від коронавірусу повідомили в Австрії

Уряд також забороняє проведення зборів понад 100 осіб в приміщеннях і понад 500 осіб на відкритому повітрі.

Також рекомендується по можливості працювати з дому.

За словами прем'єра, магазини і ланцюжки поставок будуть працювати, а кафе і ресторани можуть залишатися відкритими.

Загалом в Ірландії підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус, вчора було повідомлено про смерть одного пацієнта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Ірландія
powered by lun.ua