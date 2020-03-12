Ирландия закрывает все школы и запрещает массовые мероприятия из-за коронавируса

Ирландия объявила о закрытии школ, колледжей и других государственных учреждений в ответ на распространение коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Лео Варадкар, который находится в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Варадкар сказал, что с 18:00 четверга школы, колледжи и детские учреждения будут закрыты до 29 марта. Культурные учреждения также будут закрыты.

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Правительство также запрещает проведение собраний более 100 человек в помещениях и более 500 человек на открытом воздухе.

Также рекомендуется по возможности работать из дома.

По словам премьера, магазины и цепочки поставок будут работать, а кафе и рестораны могут оставаться открытыми.

Всего в Ирландии подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, вчера сообщили о смерти одного пациента.