МЗС дало поради українцям, які планують поїздку в США

Міністерство закордонних справ надало низку рекомендацій громадянам України, які мають намір відвідати США або перебувають на території цієї країни.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС.

США запровадили 30-денне обмеження на в’їзд іноземних громадян з низки країн Європи з метою протидії поширенню коронавірусу. Обмеження набувають чинності з 13 березня.

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Обмеження стосуються іноземних громадян, у тому числі українців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати на території США, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом штатів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на вебресурсі "ДРУГ" (http://friend.mfa.gov.ua), слідкувати за рекомендаціями на сайті МЗС України", - йдеться у повідомленні.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, МЗС рекомендує громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

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