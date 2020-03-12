МИД дал советы украинцам, планирующим поездку в США

Министерство иностранных дел дало ряд рекомендаций гражданам Украины, которые намерены посетить США или находятся на территории этой страны.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД.

США ввели 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса. Ограничения вступают в силу с 13 марта.

Ограничения касаются иностранных граждан, в том числе украинцев, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться на территории США, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом штатов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей дипломатического учреждения Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурса "ДРУГ" (http://friend.mfa.gov.ua), следить за рекомендациями на сайте МИД Украины ", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni- diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.