Коронавирус: в Италии уже более 1000 смертей

Количество людей, умерших в Италии после заражения коронавирусом, теперь превысило 1000 и составляет 1016 человек, это на 189 больше, чем было зафиксировано в среду.

Об этом заявил в четверг министр по чрезвычайным ситуациям и начальник агентства гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

На данный момент коронавирусом в Италии инфицированы около 12839 человек, что на 2249 больше, чем в среду. В общем 1258 человек в Италии выздоровели от COVID-19.

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Между тем итальянское правительство приняло решение о закрытии всех магазинов, кроме продовольственных и аптек.

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