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У Норвегії перша людина померла від коронавірусу

Четвер, 12 березня 2020, 20:32

Норвегія в четвер зафіксувала першу смерть від коронавірусу в країні, заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

З моменту підтвердження першого випадку вірусу в Норвегії 26 лютого загальна кількість заражених зросла до 621 станом на середу.

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Людина, яка померла в четвер, була літньою, заявила Солберг, не уточнюючи.

Тим часом в Італії після зараження коронавірусом померли вже 1016 осіб.

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Коронавірус Норвегія
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